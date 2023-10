Un’arena per sport e concerti 

Il rendering c’è, e a vederlo è bellissimo. Il progetto (preliminare) dipinge una struttura avveniristica, totalmente green, che si affaccia sul mare, un design accattivante con una forma che richiama un’astronave. Un’astronave pronta ad accogliere tutti gli sport che adesso si prepara ad atterrare su Cagliari. Ecco svelato (in commissione lavori pubblici) il nuovo palazzetto dello sport di Sant’Elia: una struttura da seimila posti e 41 milioni di euro, considerata anche la riqualificazione di tutte le aree collegate attorno alla Fiera (fondi pnrr, regionali, per 13,5 milioni, e comunali, per 3,5) che nascerà nel parcheggio Cuore e ospiterà eventi sportivi internazionali (pallavolo, basket, tennis, calcio a 5, etc.) ma anche congressi e concerti.

I lavori

Già chiuse la gara di progettazione (del Comune) e quella per l’assegnazione dei lavori all’impresa (di Sport e Salute), l’avvio dei lavori è in programma per metà 2024 (la fine il 2026). «Il palazzetto dello sport era un’esigenza che esisteva da più di quindici anni, da quando c’era l’amministrazione Floris», spiega Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori Pubblici. «Ora, questa amministrazione, partendo da zero, senza nessun progetto e nessun finanziamento, ha individuato l’area dove costruirlo», il polo sportivo di Cagliari, «fatto la gara di progettazione e lavorato con le federazioni per far si che il progetto fosse condiviso con chi poi utilizzerà il palazzetto», aggiunge.

Il paesaggio

Tra gli obiettivi dell’amministrazione non c’era solo quello di costruire un palazzetto dello sport aperto e “vivo” 365 giorni all’anno ma realizzarlo in un’area dedicata allo sport (dove nascerà il nuovo stadio del Cagliari, e dove ci sono gli impianti di atletica, le palestre del Coni, il vecchio palazzetto, la piscina, etc.) ad altissimo vincolo paesaggistico (il golfo di Cagliari, il parco Nervi, il parco degli Anelli, la passeggiata di Sant’Elia). Ecco perché l’impianto, che sarà alto circa 12,5 metri, quasi “sparisce” nello skyline della città. «Siamo partiti da una situazione in cui il palazzetto attuale è classificato al 126esimo posto in Italia, una testimonianza dell’inadeguatezza delle struttura di via Rockefeller», sottolinea il sindaco Paolo Truzzu. «Un impianto vecchio che non permette più di ospitare eventi di qualità e rende difficile l’attività delle società che lo utilizzano. Da qui siamo partiti, e l’area più opportuna è il parcheggio Cuore, nel polo sportivo della città», aggiunge.

Nascendo nel parcheggio Cuore, un passaggio fondamentale sarà proprio quello di garantire un numero di posti auto sufficiente. Per questo motivo «abbiamo chiesto ai progettisti di studiare le soluzioni per non ridurre il numero dei parcheggi in quell’area», conclude Ticca, «pensando a un collegamento con i parcheggi della Fiera e quelli dietro, cioè in piazza Puddu». ( ma. mad. )

