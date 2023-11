Un’arena per i grandi eventi 

Un’arena per concerti e spettacoli. Sarà una delle attrattive del parco di Santa Greca, finanziata con uno stanziamento di tre milioni di euro arrivati al Comune di Decimomannu dal Pnrr. Previsti anche la zona sportiva e un’area camper. «Decimomannu non ha mare, montagne o particolari beni archeologici che possano fare da attrazione - ha ripetuto in più occasioni la sindaca Monica Cadeddu - si deve distinguere per i servizi».

L’oliveto

L’iter burocratico in questi giorni ha visto un passo importante: è arrivato il visto di regolarità contabile sulla rideterminazione del quadro economico e adesso si può finalmente dare il via all’acquisto del lotto mancante, un oliveto di circa tre ettari adiacente l'area del polo fieristico ancora di proprietà privata. «Una volta acquisita l'area si potrà procedere con l’approvazione del progetto definitivo esecutivo», spiega la sindaca Cadeddu.

Le reazioni

L'ex sindaca Anna Paola Marongiu, oggi all’opposizione, aggiunge: «Il nuovo parco e l’arena permetteranno al nostro paese di entrare in una rete di condivisione culturale e del tempo libero a livello regionale».

L'opinione è condivisa dagli addetti ai lavori: «Il paese ha caratteristiche che possono giocare in suo favore, - dichiara Salvatore Cubeddu, 48 anni, produttore cinematografico - gode di ottimi collegamenti e l'arena si potrebbe raggiungere in pochi minuti a piedi dalla stazione».

L'idea è quella di spostare i grandi eventi dal cuore di Cagliari: «Decongestionare il centro cittadino - continua Cubeddu - è una scelta molto diffusa, in Italia e all’estero. Decimomannu potrebbe veramente fare un salto di qualità sia dal punto di vista economico sia da quello culturale, a patto che si dia un'identità agli eventi».

«È un'esigenza sentita un po' da tutti gli operatori, - dichiara Gianmarco Carboni, 40 anni, tecnico dello spettacolo - quella di Sant’Elia a Cagliari vanta una buona logistica ma a causa della sua esposizione ha più volte compromesso la diffusione sonora, aspetto fondamentale. La Fiera d'altra parte dimostra difficoltà logistiche che fanno lievitare notevolmente i costi. Non è un caso che le principali agenzie del settore stiano evitando la piazza di Cagliari, bisogna trovare altri spazi».

