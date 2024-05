Un’area verde per il generale Dalla Chiesa 

Nell'area verde di via Boezio da martedì svetta la targa dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'intitolazione è avvenuta alla presenza della autorità civili e militari e di 150 bambini delle scuole.

«Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli», è la citazione del generale ucciso dalla mafia che campeggia nella targa. «È stato un esempio per le generazioni future», ha detto il sindaco Tomaso Locci.

La segreteria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire il ringraziamento per l'iniziativa, e la stessa cosa hanno fatto i familiari di Dalla Chiesa (che per motivi di lavoro non hanno potuto esserci), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente del Senato Ignazio La Russa e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

