Un’area verde  dedicata ai sardi “giusti” 

Sì al giardino dei “Giusti” in città. Un luogo dedicato al ricordo di chi si è opposto ai genocidi e ha scelto di stare dalla parte del bene, compiendo azioni che hanno contribuito a renderli giusti. «Anche in Sardegna sono state individuate sette persone, onorate come Giusti tra le Nazioni; che, pur in condizioni e ruoli diversi, hanno cercato di reagire al male in base alle attività svolte e alle mansioni che ricoprivano», ha ricordato la consigliera comunale di maggioranza Luisella Deligios, prima firmataria dell’ordine del giorno approvato da tutto il Consiglio.

«Si tratta di persone che rappresentano, specialmente per la Sardegna, una valida testimonianza di uomini e donne resilienti che hanno combattuto i poteri forti non con le armi, ma con la generosità, con l’altruismo, senza chiedere niente in cambio». Da qui la richiesta all’esecutivo comunale di «individuare un’area verde della città nella quale mettere a dimora sette piante della macchia mediterranea in memoria dei Giusti sardi, poiché piantare un albero richiama il concetto di generare una vita o aver contribuito a salvarne altre». Fra le proposte anche quella di «organizzare attività culturali che coinvolgano la cittadinanza per approfondire e trasmettere, specialmente ai giovani, la memoria di questi silenziosi eroi e mantenerne vivi gli esempi».

Ordine del giorno votato all’unanimità, e accolto dalla stessa Giunta che ha assicurato l’impegno a trovare uno spazio dove ospitare le sette piante in ricordo degli altrettanti sardi eroi, sulla scia di quanto già fatto lo scorso anno nel giardino di Quartello in memoria di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, Medaglia d'Oro al Valor Civile e Giusto fra le nazioni. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA