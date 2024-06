Un’area sportiva per i bambini nel parco Lineare 

Una nuova area attrezzata per lo sport dedicata ai bambini nel parco Lineare. Per ora c’è una proposta progettuale che il Comune di Selargius conta di concretizzare partecipando al bando promosso dal Ministero per lo sport e i giovani - e il Dipartimento per lo Sport - con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria all’aperto nei parchi pubblici. Progetto accompagnato dalla richiesta di finanziamento di 100mila euro, che prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente di 600 metri quadrati, dotata di attrezzature dedicate ai bambini e ragazzi fra i 4 e i 14 anni completa di pavimentazione antitrauma.

E per garantire il superamento delle barriere architettoniche sportive, “verranno individuate attrezzature innovative che permettano l’utilizzo delle aree da parte di persone con disabilità”, viene spiegato nella proposta del Comune.

Lo spazio individuato si trova all’interno del parco Lineare, lungo il canale Riu Nou. "Un vero e proprio corridoio verde che ha consentito di ricucire due parti importanti del territorio, il quartiere Canelles-Santa Lucia e il centro urbano, riqualificando una grande area incolta della città”, si legge nella delibera approvata dall’esecutivo di piazza Cellarium. In caso di finanziamento, il Comune farà la sua parte stanziando circa 55mila euro. (f. l.)

