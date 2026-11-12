Un parco calisthenics nell'area verde di via Dalmazia. L'idea piace ai residenti della zona, alla periferia di Carbonia, e in generale agli amanti dello sport all'aperto che gioiscono al "sì" dell'ultimo Consiglio comunale alla mozione presentata dal consigliere Daniele Mele.

A spiegare il progetto è uno dei promotori, Thomas Melis, 52enne: «On line ho visto diversi video di allenamenti fatti in spazi all'aperto e a corpo libero – spiega – e così ho contattato il consigliere Mele per provare a chiedergli se si potesse fare qualcosa per dare nuova immagine a questa area». Da cui la mozione approvata all'unanimità. «Si parla di una zona spesso trascurata e ai margini – ha spiegato Mele – e uno spazio all'aperto con attrezzi da allenamento di questo tipo potrebbe invece creare momenti di incontro e dare così risposte a tante persone e famiglie che vorrebbero una sua valorizzazione».

Un'idea ben gradita alla persone. «Sarebbe un bel modo di dare a tutti occasione di aggregazione e socializzazione, spiega Melis che per esperienza personale conosce bene il valore dello sport come mezzo di riscatto sociale. «E a trarne vantaggio sarebbe anche chi, semplicemente in giro per una passeggiata, troverebbe un luogo decisamente più attrattivo». L’area sorge ai piedi dei palazzoni, nati intorno agli anni '80, a pochi metri dalla rotatoria che porta all’uscita da Carbonia. «Purtroppo spesso questa è una zona soggetta a degrado, - spiega Alessio Melis, 48enne residente della zona, che ha fatto in tempo a vedere in uso anche il campetto da calcio adiacente al parco, oggi in totale abbandono. «L'idea di una riqualificazione della zona con un parco calisthenics è positiva e spingerebbe a praticare sport anche chi abitualmente non lo fa». Ma sottolinea come «è fondamentale che le persone se ne prendano cura e non sia oggetto di vandalismo«. Sicurezza, dunque: «Potrebbe essere utile, anche come deterrente, l'installazione di telecamere di sorveglianza per contrastare atti vandalici», dice Daniele Foglia, 56enne, che insieme a un gruppo di amici si allena in una piccola palestra. «In questo modo si potrebbero portare tante persone ad allenarsi all'aperto in quell'area. Il campetto? Sarebbe davvero opportuno rimetterlo finalmente a posto».



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