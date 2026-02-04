Un’area sportiva all’aperto 

Dopo anni di attesa il Comune di Uta ha ottenuto un finanziamento da 125 mila euro del Pnrr per creare uno spazio sportivo all’aperto. Molto probabilmente l’area sarà realizzata in via Fresia. Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi con l’opportunità di svolgere liberamente sport all’aria aperta, attività ludico motoria, incentivare corretti e sani stili di vita.

Per l’utilizzo dello sport all’aperto il Comune e le associazioni sportive potranno presentare la propria candidatura: il Comune dovrà mettere a disposizione un’area, all’interno del proprio territorio comunale con dimensioni di almeno 300 metri quadri per le installazioni per bambini (4-8 anni) e ragazzi (9-14 anni) e 600 metri quadri per le installazioni (4-14 anni) in area pianeggiante. Sarà inoltre necessario un impianto di illuminazione in orario serale. «Dopo aver stipulato la convenzione ci arriveranno quelle che saranno le scelte che faranno le società sport e salute – dice l’assessore Andrea Onali –. Ci manderanno dei pacchetti adatti a quello che abbiamo richiesto come attrezzature sportive adatte ai parchi. Ci saranno, per esempio, delle attrezzature per ginnastica all’aperto».

