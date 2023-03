Un’area sportiva a Maladroxia  

“Sport di tutti, parchi”. È il progetto bandito dall’Anci in collaborazione con “Sport e salute” al quale partecipa il Comune di Sant’Antioco.

Il Comune lagunare, infatti, da sempre dimostra una particolare sensibilità alla promozione di manifestazioni e progetti che coinvolgono i cittadini nella pratica ludico-sportiva sfruttando la particolare posizione geografica che permette quasi tutto l’anno di poter svolgere attività all’aria aperta. Questa volta, la zona scelta per la realizzazione del progetto è l’area balneare di Maladroxia dove a ridosso della spiaggia si vorrebbe realizzare un percorso naturale e uno spazio dove allestire uno spazio dedicato allo sport con le indispensabili attrezzature. L’obiettivo è quello di realizzare nuove aree sportive attrezzate da dedicare all’attività all’aria aperta. Proprio per questo è stata decisa la candidatura all’aggiudicazione di un progetto che vedrà riconosciuto il 50 per cento delle spese sostenute per l’allestimento dei percorsi e all’acquisto delle attrezzature necessarie. Un’iniziativa sostenuta anche dal ministero della salute per lo spirito di prevenzione delle malattie croniche come il diabete e le patologie cardiovascolari.

