Un’area per lo sport nel parco comunale 

Barumini si arricchisce di un nuovo spazio dedicato al benessere e all’attività fisica all’aperto. Nel parco giochi comunale è stata realizzata una moderna area fitness, accessibile a tutti, con attrezzature sportive pensate per favorire il movimento e adatte agli spazi aperti.

La manutenzione ordinaria del parco è stata finanziata con fondi di bilancio comunale, mentre le attrezzature sportive sono state acquistate grazie a un finanziamento del Pnrr. L’investimento complessivo è stato di circa 25mila euro.

Il sindaco Michele Zucca esprime soddisfazione per l’intervento: «Con questa nuova area fitness vogliamo offrire a tutti, giovani e meno giovani, uno spazio dove poter fare sport e trascorrere momenti di socialità in un ambiente adatto. È un investimento importante per il benessere della comunità, realizzato con risorse pubbliche e grazie a una progettualità che guarda al futuro del nostro paese».

L’area fitness è a disposizione dei cittadini, pronta ad accogliere chiunque desideri migliorare la propria forma fisica attraverso macchinari che permettono di fare allenamenti a corpo libero assistito dalla resistenza offerta dal meccanismo, senza bisogno di pesi aggiuntivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA