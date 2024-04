Un’area per il fitness a S’Olivariu 

Un’area fitness nuova di zecca nel parco di S’Olivariu, a Gonnesa. Da qualche giorno sono stati installati gli attrezzi che sono a disposizione di tutti i cittadini per gli allenamenti all’aperto, in mezzo al verde del parco nel centro del paese. Per una passeggiata tra gli ulivi o per il workout usufruendo degli attrezzi, S’Olivariu è aperto al pubblico dalle 8 alle 20. «Abbiatene cura, ha scritto in un post l’amministrazione comunale. L’area del parco è sorvegliata dalle telecamere che dovrebbero essere un valido deterrente all’uso improprio degli attrezzi, come purtroppo è già successo in passato, nello stesso parco, per i giochi dedicati ai più piccoli.

Questa di via Don Minzoni è la seconda area fitness di Gonnesa, la prima nel centro abitato. Gli altri attrezzi all’area aperta a disposizione della comunità sono stati sistemati qualche anno fa nella pineta di Plagemesu, in un’area adiacente alla pista ciclabile verso il mare, percorsa ogni giorno da tante persone. (a.pa.)

