«Un’area per i camper? No, stiamo realizzando una vigna e un uliveto» 

«Area camper abusiva? Niente di più falso. Con la mia famiglia stiamo impiantando un uliveto e una vigna. La contestazione della Forestale riguarda la realizzazione di una barriera frangifuoco, obbligatoria per legge, siamo sicuri che riusciremo a chiarire tutto con gli inquirenti». L’ex sindaco di Muravera Marco Fanni parla a nome suo e dei suoi parenti stretti coinvolti negli accertamenti dei ranger («mio fratello Giorgio, mia moglie e mia cognata») e spiega nei dettagli un progetto «che nulla ha a che vedere con devastazioni ambientali, tutt’altro». Il suo racconto parte da due anni fa: «Abbiamo acquistato a fine 2021 un’azienda agricola abbandonato nella zona di Capo Ferrato con l’obiettivo di rimetterla in produzione. Mio fratello è una guida ambientale, nei nostri piani c’è quello di produrre olio e vino biologici e di ospitare i turisti proponendo loro dei pic nic sotto le stelle o al chiaro di luna: in quella zona, da parte nostra, non è previsto neanche un mattone, neanche un metro di cemento».

Il blitz della Forestale ha colto di sorpresa Marco Fanni: «L’azienda è seguita da un agronomo, abbiamo acquistato le barbatelle per la vigna, abbiamo innestato 400 olivastri, non abbiamo spostato un cespuglio, un albero, abbiamo sempre agito nel pieno rispetto delle leggi. Abbiamo chiesto il permesso per un pozzo artesiano, eravamo in attesa dell’energia elettrica, abbiamo avviato al Suape la pratica per il miglioramento fondiario e per la recinzione, fondamentale per evitare le incursioni dei cinghiali, numerosissimi nella zona. Poi per legge, entro il primo giugno, dovevamo realizzare una pista frangifuoco: da qui la contestazione della Forestale. La casa mobile? È un ricovero per attrezzi che serve per l’azienda agricola, inserita nel progetto, anche in questo caso siamo sicuri che dimostreremo la nostra piena estraneità ai fatti contestati. L’ipotesi che stessimo realizzando un’area camper abusiva, lo assicuro, è totalmente infondata».

Adesso Marco Fanni e suoi familiari sperano di riuscire in tempi stretti a chiarire con gli inquirenti ogni aspetto. «Se abbiamo commesso degli errori burocratici, siamo pronti a pagare eventuali ammende, ma la patente di persone per niente rispettose dell’ambiente non ci piace perché è esattamente il contrario. Siamo preoccupati: non possiamo irrigare l’uliveto né impiantare le barbatelle già acquistate». (p. c.)

