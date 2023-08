«Un’area pedonale sul luogo della strage»  

«Ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire in questa tragedia che ha colpito le nostre famiglie e L’Arma. Mi auguro che qualcuno riprenda il fascicolo in mano per ricercare eventuali altre responsabilità». È la richiesta di giustizia di Roberto Frau, carabiniere in congedo, fratello del carabiniere scelto Walter Frau, vittima della strage di Chilivani insieme all’appuntato Ciriaco Carru. Ieri a Pede 'e Semene era il giorno della commemorazione dei due carabinieri medaglia d’oro al valor militare, uccisi da una banda di malviventi il 16 agosto del 1995, pronti ad assaltare due furgoni portavalori sulla statale 597 Sassari-Olbia. Davanti ai cippi, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, Massimiliano Pricchiazzi, dei sindaci di Ozieri, Porto Torres e Chiaramonti, Marco Peralta, Massimo Mulas e Luigi Pinna, dei familiari dei caduti, don Francesco Ledda, parroco della chiesa di San Nicola di Ozieri, ha officiato la cerimonia per ricordare il sacrificio compiuto 28 anni fa nell’adempimento del loro dovere. «Chiediamo che questo luogo della memoria venga riservato con un percorso pedonale non oscurato dai lavori di rifacimento della strada», ha aggiunto Frau, «richiesta che si unisce a quella degli altri familiari». Un impegno assunto dall’amministrazione di Ozieri.

