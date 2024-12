Un’area nuova per le attività produttive 

Il Consiglio comunale di Guspini ha deliberato all’unanimità degli interventi di miglioramento dell’assetto urbanistico del paese, a partire dalle zone periferiche fino al centro. La recente proposta di riqualificazione della “zona D” prevede l'eliminazione di coperture in eternit e un miglioramento ambientale, visivo e della qualità dell'aria, oltre alla valorizzazione del monumento “Sa Boccia”. L’acquisizione di due aree strategiche nel centro storico permetterà inoltre di risolvere problemi di viabilità e parcheggi.

L’assessore

L’area complessiva interessata dal piano di recupero è di 8.500 metri quadri ed è destinata ad attività produttive, commerciali e di servizio, compresa tra via Gramsci e via Marconi. «L'approvazione del piano di recupero – spiega Alberto Lisci, assessore all’Urbanistica – prevede la riqualificazione dei vecchi capannoni, altamente degradati, e un riordino architettonico con riduzione consistente di volumetria, nonché un importante intervento di bonifica in un'area a ridosso dei giardini pubblici di via Marconi, con la realizzazione di numerosi parcheggi che chiederemo possano diventare a uso pubblico».

Un obiettivo di lunga data è stato finalmente centrato: l’acquisizione dell’area insistente sulla via Sanna («una delle più grandi aree prive di edificazione all'interno del centro di antica e prima formazione», rimarca Lisci) consentirà di fornire spazi per la sosta delle auto in una zona in cui da sempre ve ne sono pochi. «Daremo respiro in primo luogo ai residenti di quel quartiere che non possono avere un loro parcheggio privato», sottolinea l’assessore, «ma sarà un toccasana anche per le attività commerciali del centro urbano».

«Per quanto riguarda l’acquisizione dell’area tra via Caprera e largo Montevideo – aggiunge Lisci – il valore aggiunto è la possibilità di collegare le due arterie per migliorare la viabilità della zona e incrementare i posti auto a beneficio anche delle Case a Corte e del mulino Garau»,.

La minoranza

Anche la minoranza in consiglio comunale è soddisfatta della soluzione. Per Simona Cogoni, del gruppo “Impari”, la soluzione è «indispensabile per completare e correggere gli effetti della precedente perequazione urbanistica che non ha raggiunto gli effetti prospettati. Fondamentali i parcheggi, dato il bisogno evidente in quelle aree del paese».

«Come già per la Lottizzazione Scanu, siamo favorevoli alle iniziative private con ricadute pubbliche positive», dice Marcello Pistis. «Le soluzioni con minori cubature e soprattutto l’aspetto inerente la sensibilizzazione dello smaltimento delle coperture in amianto di cui la zona in oggetto è coperta a tappeto aumentano il decoro urbano. Abbiamo chiesto parcheggi a uso pubblico e attenzione particolare per il traffico, con attraversamenti rialzati e illuminati».

«Una delle motivazioni del nostro voto favorevole – conclude il consigliere Alberto Liscia – è la nascita di una struttura commerciale alimentare nella zona D, assieme all’eliminazione di tante coperture ricoperte di amianto. Questo tipo di operazioni vanno agevolate per il bene comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA