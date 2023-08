Un’area mercato sul lungomare destinata ai produttori locali 

Spazio dedicato alla vendita dei prodotti dell’agricoltura locale. Il Comune punta alla valorizzazione del settore. In prospettiva l’individuazione di una nuova area mercato dedicata, nel lungomare.

In via sperimentale la Giunta comunale ha individuato un’area all’interno della quale assegnare 4 postazioni di vendita. «Promuoviamo la vendita del prodotto a chilometro zero nel tratto del lungomare Silvio Olla – commenta il sindaco Ignazio Locci – perché siamo certi che sia necessario stimolare tale attività e perché crediamo che chi lavora la terra abbia tutto il diritto di vendere il proprio prodotto a condizioni accettabili: non è un caso, infatti, che l’area sperimentale individuata sia proprio nel Lungomare, luogo di passaggio costante di cittadini e turisti. Siamo certi sia un valore aggiunto e ci auguriamo che al bando pubblico predisposto dagli uffici per l’assegnazione degli spazi, partecipino diversi agricoltori». In attesa dell’espletamento delle pratiche, si pone l’accento anche sulla necessità di stimolare maggiormente la coltivazione delle terre. «Diamo uno stimolo in più anche alla coltivazione della terra - dice l’assessore alle attività produttive Roberta Serrenti - considerato che poter vendere il proprio prodotto, in luoghi di maggiore visibilità, è certamente un valore aggiunto. Ad ogni buon conto, trattandosi di esperimento, valuteremo l’esito dell’iniziativa anche in una prospettiva futura». Sono almeno una decina i produttori locali che vendono in giro per la città.

RIPRODUZIONE RISERVATA