A Narcao nuova vita per il parco di Monte Atzei. Con l'installazione dei nuovi attrezzi sportivi per l'area fitness e il parco giochi per i bambini, l'area è ora fruibile per tutti coloro che amano lo sport e la vita all'area aperta. «Abbiamo installato un’area fitness nel parco di Monte Atzei - spiega il sindaco Antonello Cani - che consentirà, a chi vorrà, di potersi allenare all'aria aperta, in uno scenario bellissimo, come quello che offre il nostro sito. Le persone hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa. Le attrezzature installate sono state acquistate a seguito di un finanziamento Pnrr a cui parteciparono altri comuni della zona, oltre al nostro».

Nell'area fitness sono presenti anche gli attrezzi già installati in precedenza, a disposizione di giovani o adulti, ovviamente rispettando le regole dell'area e le istruzioni per l'esercizio sulle attrezzature. «Un ulteriore servizio a disposizione del cittadino che desidera allenarsi all’aperto i - commenta Simone Valleri, assessore allo sport del comune di Narcao - L'obiettivo già prefissato è quello di coinvolgere e promuovere una sempre maggiore pluralità di sport. E posso anticipare che non è finita qua, presto avremo delle ulteriori novità».

