Un’area fitness in piazza Togliatti 

Il cuore di piazza Togliatti, nel quartiere di Is Boinargius a Guspini, verrà trasformato in una zona fitness all’aperto arricchita da attrezzature di alta qualità. Il progetto che consentirà a tutti i cittadini di godere gratuitamente di uno spazio dedicato al benessere e alla forma fisica. Il Comune ha già stanziato 4.938 euro per l’acquisto dei macchinari con la prospettiva di un ulteriore contributo dal bilancio del prossimo anno. Non solo, perché oltre ai fondi recuperati dall’amministrazione comunale, alla trasformazione dell’area contribuirà un finanziamento di 50mila euro della Regione. «Le risorse regionali porteranno nuovi strumenti per l’educazione motoria all’aperto e, soprattutto, la creazione di un’area giochi dedicata ai più piccoli, nell’ambito di una politica volta a favorire il benessere della comunità anche attraverso la sinergia tra fitness e inclusione sociale», spiega l’assessore comunale allo Sport Marcello Fanari.

Oltre all’installazione dei macchinari, si procederà alla sistemazione di cartelli esplicativi e segnali che delimitino l’area e forniscano ai cittadini informazioni sull’uso degli attrezzi.

Il rione di Is Boinargius si appresta dunque ad accogliere l’intervento che consentirà la realizzazione di un progetto finora unico a Guspini.

