«Un’area di sosta per il mercato» 

Il rilancio del paese partirà dal centro storico. Così l’amministrazione comunale cerca di risolvere l’annoso problema dei parcheggi soprattutto nell’area del mercato civico. Per questo motivo nell’area compresa tra via Cavour e via Santa Croce sarà realizzata un’area di sosta come evidenzia il sindaco Stefano Altea, 44 anni, che ha mantenuto per sé la delega ai Lavori pubblici: «Il progetto – spiega - prevede la realizzazione di una decina di parcheggi e il costo, in via di definizione precisa nei prossimi giorni, è di circa 60mila euro: abbiamo già dato l’incarico a un progettista. È intenzione di questa amministrazione valorizzare il centro storico rendendo più consona la viabilità e i servizi in modo da incentivare le attività e le famiglie ad insediarsi nel centro urbano».

La scelta

Così il primo cittadino vuole che il cuore del paese riprenda a battere con forza e con nuovo vigore: «Se negli anni il baricentro del paese – rimarca Stefano Altea - si è spostato verso la nuova stazione, è nostra intenzione rivitalizzare le vie del centro e della vecchia stazione per ricucire quel tessuto urbano e sociale nell'interesse di tutta la comunità. Vogliamo contenere l’espansione di nuove abitazioni, favorendo il recupero degli edifici esistenti. Vogliamo valorizzare e favorire il ripopolamento del centro storico oltre alla creazione di ulteriori possibilità d’investimento nelle parti attigue. La valorizzazione e il recupero degli edifici all’interno del tessuto urbano permetterà di evitare il continuo spopolamento verso le aree a destinazione agricola, cercheremo di utilizzare incentivi specifici che stimolino gli investimenti nell’abitato centrale».

I problemi

Ad oggi risulta molto difficile trovare un posto auto nelle strade come via Umberto e via Santa Croce e spesso i potenziali clienti del mercato civico e dei vicini esercizi commerciali si spostano nei centri della media distribuzione in periferia per la mancanza di parcheggi sufficienti. Così potrebbe diventare un nuovo spazio per le auto la casa dell’ex mutilato. «In prospettiva – aggiunge Stefano Altea - c'è questa intenzione compatibilmente con le risorse a disposizione, ma al momento non è stato ancora progettato nulla su quell'area. L’obiettivo della nostra amministrazione è indirizzare sviluppo urbano secondo una visione progettuale ecologicamente sostenibile e in un’ottica di riduzione del consumo di suolo».

