Un’area di 4mila metri donata al Municipio 

Un regalo di 4mila metri quadrati. La distesa verde all’interno del centro di Laconi è stata donata recentemente al Comune dalla famiglia Caocci. «Non è scontato ricevere uno spazio di questa grandezza da poter utilizzare per il paese - spiega il sindaco, Salvatore Argiolas - Siamo contenti e cercheremo di mettere quando prima l'area a disposizione dei cittadini. In una parte ci piacerebbe realizzare una zona giardino per le famiglie che abitano nelle case popolari. In un’altra invece una strada che dal centro porta alla Statale 442». Il bene è stato donato dalla famiglia Caocci, dopo il desiderio espresso dal capofamiglia deceduto da tempo. «L'unica richiesta da parte degli eredi - spiega Argiolas - è stata quella di realizzare un targa per ricordarlo. E così sarà». Ma non solo terre. Casa Meloni, costruita nel 1700, da pochi giorni è entrata a far parte del patrimonio comunale. Il Consiglio ha approvato infatti l’acquisto dell’antico edificio. Per l’operazione è stato fondamentale il contributo di 120mila euro concesso dalla Regione, risorse che permetteranno di avviare il restauro della struttura e la sua trasformazione in un museo demoetnoantropologico.