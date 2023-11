Un’area dedicata allo sport sorgerà nel rione di Coroddis 

Un’area attrezzata dedicata allo sport in piazza delle Mimose, nel rione di Coroddis. Tra le opzioni iniziali, anche l’area del parco giochi Capitan Calamaio, a Su Tauli, scartata per questioni di spazio. Per realizzarla serviranno 35 mila euro finanziati dal Pnrr. Tuttavia, prima di installare gli attrezzi per la pratica sportiva, l’area dietro la piazza dovrà essere sistemata. Il consigliere comunale delegato allo sport, Vladimiro Vacca, spiega: «Inizialmente pensavamo che il parco Capitan Calamaio fosse l’area più idonea, ma ci sarebbero stati dei problemi di spazio e di accessibilità per le persone diversamente abili. Una volta sistemata l’area si potranno installare gli attrezzi». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA