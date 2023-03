Un’area cani nel parco 

L’area cani realizzata nel parco degli Scolopi di Sanluri ha aperto ufficialmente agli amici a quattro zampe. Ieri il taglio del nastro alla presenza di tanti cittadini in compagnia del loro fido. Si chiama Marcello Lampis, in ricordo del veterinario recentemente scomparso. Commovente la presenza della mamma Albina, stretta dall’abbraccio del sindaco Alberto Urpi. «È stato proprio Marcello – ha detto Urpi – a propormi un’area per gli animali di affezione. Un augurio di guarigione alla moglie Maristella, pronta a prendersi cura dei nostri cani».

RIPRODUZIONE RISERVATA