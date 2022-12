Un’area camper sul Gennargentu 

Basta anonime piazzole di sosta, campeggi affollati, parcheggi improvvisati. Per gli amanti della vita in camper e dei viaggi in costante movimento è arrivato il momento di godersi la natura e di conoscere il territorio per tutta la vacanza, di giorno come di notte, ai piedi del Gennargentu. A “Corte er Didalus” sorgerà un’area di sosta camper: sarà la più alta dell’Isola. La Giunta di Angelo Stochino ha siglato il documento preliminare alla progettazione per la realizzazione della struttura che ospiterà i camperisti.

L’assessore

In Ogliastra le aree di sosta camper sono in prevalenza lungo il litorale, tra Lotzorai, Tortolì, Bari Sardo, Cardedu, Gairo e Tertenia. L’ultima nata in ordine di tempo è quella di Bari Sardo, dove i proprietari hanno scelto di tenere la struttura aperta tutto l’anno per offrire un servizio anche a chi viaggia in bassa stagione. Un’area di sosta è in funzione poi a Silana, nel territorio di Urzulei. Ma quella di Arzana sarà la più alta della Sardegna. «È un’idea nata da un dialogo in seno all’amministrazione comunale per migliorare la qualità e i servizi del territorio». A illustrare il progetto, ancora in fase embrionale, è Fabrizio Deiana, 49 anni, assessore comunale dei Lavori pubblici. «Sarà una vetrina con vista su tutto il Gennargentu e nelle nostre intenzioni diverrà l’ennesimo tassello per incrementare i numeri dell’ospitalità. Dobbiamo fare in modo di trattenere i turisti che scelgono il nostro paese per trascorrere una vacanza e questo è un segmento che può soddisfare la nostra idea». Sotto il profilo procedurale, ora il Comune presenterà un progetto di fattibilità con le dovute richieste autorizzative in modo da iniziare a dare gambe a un progetto condiviso dalla classe politica .

La soddisfazione

Luigi Pambira (60), presidente dell’associazione Camperisti sardi, plaude all’iniziativa di Arzana. «Quando aprono queste strutture è come un approdo terrestre. Accogliamo con favore la decisione del Comune anche perché è un servizio utile a intercettare un filone turistico importante. Basti pensare ai numeri della scorsa estate, quando nei porti di Olbia e Porto Torres sono sbarcati 65 mila camper». L’area individuata ad Arzana è a un passo dal villaggio nuragico di Ruinas, in un’oasi ambientale celebre che profuma di storia e cultura. «È fondamentale che quel punto diventi una sorta di centro servizi da dove coordinare servizi turistici in grado di rendere accattivante il territorio. Ben vengano questi investimenti. L’importante - è la puntualizzazione finale del leader dei camperisti - è che le aree di sosta montane interagiscano con quelle della costa».