Un’area camper nel parco degli Scolopi 

Accogliente, attrezzata, funzionale e presto pure digitale: a Sanluri nasce la prima area camper a fini turistici, all’interno del Parco degli Scolopi, in pieno centro abitato. «La scelta dell’ubicazione – dice il sindaco Alberto Urpi – è stata dettata perché facilmente raggiungibile dalle strade principali, soprattutto dalla vicinanza dei nostri beni museali che i turisti potranno raggiungere a piedi, a partire dal castello di Eleonora d’Arborea che ogni anno registra 10 mila biglietti paganti».

Accoglienza

Il progetto per la realizzazione dell’area camper smart è stato messo a punto dal settore dei Lavori pubblici del Comune. Offrirà in tutto 15 stalli e avrà un costo complessivo di 123 mila euro, di cui 50 mila arrivano dalla Regione e il resto da fondi recuperati dall’amministrazione comunale fra le pieghe del bilancio.

Dopo un anno di attesa, l’avvio dei lavori nell’area dei Parco è programmato all’inizio di settembre. La sede non nasce a caso: a parte la centralità è stata favorita dalla presenza di attrezzature che consentono ai camperisti di avere subito a disposizione i servizi primari. Ci sono già le colonnine per il rifornimento di acqua potabile e di corrente elettrica. Il completamento degli altri elementi che la rendono pianamente fruibile il prima possibile, di sicuro entro l’anno.

Sport e cultura

«La collocazione dell’area nel Parco – sottolinea Urpi – la rende ancora più accogliente in quanto dotata di impianti sportivi (come campi da tennis e da padel), spazi culturali (il teatro, la biblioteca, la casa della musica), strutture ricettive, spazi verdi e un’area giochi per bambini. Pensata come complesso per arricchire l‘offerta turistica, l’area consentirà durante tutto l’anno ai camperisti di collegarsi con facilità agli eventi identitari della città: Sa Batalla, la festa del Borgo, la sagra delle fave. Successivamente valuteremo la soluzione più idonea per la gestione di ogni singolo spazio con una delibera di indirizzo che adotteremo in Giunta».

Vacanze accessibili

L’idea è nata dalla convinzione che sempre più viaggiatori scelgono le vacanze accessibili, vanno alla ricerca di contatti facili col patrimonio culturale, storico e conoscenza delle tradizioni locali che si concretizzano con eventi e ricorrenze varie. «Partendo da questi dati – ricorda l’assessore al turismo, Fabrizio Collu – è nata l’esigenza di puntare su una tipologia di struttura che soddisfa le richieste di tutti i protagonisti del variegato mondo del plein air . Un tassello in più per accattivare i camperisti che a Sanluri arrivano, fino a oggi in modalità “mordi e fuggi”, in assenza dell’area per poterli ospitare. Un vuoto colmato lo scorso anno, grazie al bando della Regione che ci ha dato i soldi, favorito dal nostro dal contribuito delle nostre risorse».

