Un’area camper a Perd’e Pibera 

Un’area camper nascerà nel parco di Perd’e Pibera a Gonnosfanadiga. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che per ottenere i fondi necessari a realizzare l’opera ha partecipato a un bando della Regione presentando un piano che prevede lavori per un valore di 50mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di tutti i servizi necessari, tra questi, ovviamente, gli scarichi, i punti di approvvigionamento per l’acqua e l’illuminazione pubblica. L’area identificata dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Floris per ospitare i camperisti è quella del parco che si trova proprio ai piedi delle montagne e a poca distanza dal centro abitato. Si tratta di una scelta che punta alla promozione del paese che solo poche settimane fa ha aderito a un patto con gli altri Comuni del Linas nell’ambito di un programma del Gal proprio per la valorizzazione del territorio in chiave turistica.

Secondo il cronoprogramma stilato dall’ufficio tecnico del Municipio, i lavori dovrebbero essere completati in due mesi.

Il bando regionale al quale ha partecipato il Comune prevede – nella seconda linea di d’intervento – gli incentivi economici da destinare ai Comuni che vogliano ristrutturare o ampliare aree camper preesistenti o, come nel caso di Gonnosfanadiga, di crearne di nuove.

