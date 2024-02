Un’area attrezzata per l’attività fisica 

Tutto pronto per l’apertura dell’area attrezzata di Is Arenas a Villasor: l’amministrazione comunale aderisce al progetto “Sport di tutti-parchi”, ideato da Sport e Salute spa, società dello Stato per la promozione dello sport e degli stili di vita sani, e promosso assieme ad Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). Taglio del nastro martedì alle 16,30 in presenza del sindaco Massimo Pinna e l’assessora allo Sport, Stefania Valdes.

La nuova area nel parco comunale Is Arenas prevede il connubio tra attività fisica e digitalizzazione: tutti gli attrezzi avranno in esposizione un codice Qr: basterà inquadrarlo con lo smartphone per consultare le istruzioni per gli esercizi specifici.

A occuparsi della gestione degli spazi sarà il Comune.

«L’area attrezzata – si legge nella nota di presentazione – sarà messa a disposizione delle Asd del territorio e di tutti».

