Un’Ardia da incorniciare 

L'Ardia di ieri mattina, la più intima rispetto a quella della sere precedente che ha visto davvero il santuario preso d’assalto da migliaia di sardi, è stata condotta senza alcuna sbavatura da sa prima pandela Marco Mongili.

Lo spettacolo

Perfetta la spericolata discesa da “Su Frontigheddu”, apprezzata dal numeroso pubblico che, nonostante la giornata feriale, non è voluto mancare per assistere all’evento che ormai viene definito come la vera festa del popolo sardo. Tecnicamente ineccepibile anche la discesa dal santuario verso sa muredda, per il rituale dei giri in senso orario e antiorario.

Qui il capocorsa non ha mostrato alcun tentennamento nel condurre il gruppo dei cavalieri al galoppo sfrenato sino alla chiesa per la conclusione della manifestazione.

La felicità

Circondato dall’abbraccio e dall’affetto commosso di familiari, amici, cavalieri e pubblico, Mongili ha ricevuto saluti e complimenti con una grande dimostrazione di affetto, nei confronti della prima bandiera ma anche delle altre pandeleddas Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu.

Tutti hanno ringraziato con il volto sorridente e disteso dopo aver scaricato la naturale tensione per aver svolto un compito importante onorando San Costantino. La messa di ringraziamento, celebrata all’esterno del santuario dal parroco don Battista Mongili, alla presenza delle stesse bandiere, ha sancito il toccante momento religioso. Prima della benedizione lo stesso don Mongili ha ringraziato tutte le associazioni e le persone che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

«La più bella»

«Quella di stamattina l’ho vista più bella», commenta il profondo conoscitore dell’Ardia Gianni Meloni, che giovedì sera ha commentato in diretta su Videolina la corsa insieme a Giacomo Serreli e Maurizio Casu. Dopo la messa, la rituale corsa sfrenata ancora verso Su Frontigheddu ha sancito la chiusura dell’Ardia 2023.

Particolarmente toccante il rientro di Marco Mongili nella sua abitazione, dove è stato accolto da un grande applauso, con banda musicale, fucilieri, cavalieri e ospiti che hanno consumato il classico invito in un bel momento di aggregazione e amicizia. Stessi momenti di convivialità vissuti nelle abitazioni del parroco, del sindaco e delle altre due bandiere.

La processione

Nel pomeriggio grande partecipazione alla processione per San Costantino che ha di fatto sancito la fine di una lunga ed intensa giornata di festa per la comunità sedilese. Il primo consuntivo è assolutamente da considerarsi positivo, con la perfetta macchina organizzativa e della sicurezza. Ottimo il lavoro dei componenti e dei volontari dell’associazione Santu Antinu guidata da Anna Rita Nanu, dell’associazione “Fusileris” capeggiata da Mario Melosu, della protezione civile, dei vigili urbani e delle forze dell’ordine che in maniera discreta hanno controllato che tutto andasse al meglio. La parte religiosa della festa è stata invece coordinata al santuario in maniera impeccabile dalla prioressa Lalla Atzas e dalle componenti del consiglio di San Costantino.

