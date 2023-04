Un’architettura che studia cibi e qualità 

Alta qualità, ma soprattutto impatto ambientale delle produzioni alimentari e filiere sempre più sostenibili. “Spaziale: ognuno appartiene a tutti gli altri”, è il progetto del collettivo Fosbury Architecture, ospitato nel Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Racconta la cultura e la storia enogastronomica di un territorio racchiuso tra Montiferru, Sinis e Planargia con epicentro Seneghe, patria de sa poesia nel 19esimo della classica “Cabudanne de sos poetas”.

Sostenibilità alimentare

Una piccola ma grande parte che completa l’universo mondo culturale e non solo. Non a caso la «sesta attivazione –spiega la Direzione generale della Creatività contemporanea – avverrà nell’area del Montiferru. Complessi e interconnessi, i sistemi di produzione e consumo alimentare sono spesso influenzati da dinamiche internazionali che producono considerevoli effetti a catena. Nel corso degli ultimi anni importanti studi scientifici hanno dimostrato la necessità e l’urgenza di ripensarli in un’ottica più sostenibile». Ma quali saranno gli impatti che potrebbero generare le micro filiere proprie di ogni territorio e quanto potranno essere rilevanti per le future generazioni? Molto semplice, nel Montiferru e le zone vicine come il Sinis, le filiere produttive di grande qualità non mancano: il muggine, la bottarga, il Bue rosso, il Casizolu del Moniferru, la pecora e il Fiore sardo, alla filiera dei cereali e quella dei vini come sua maestà la Vernaccia di Oristano e la Malvasia regina di Bosa. «Se mai decidessimo di incamminarci concretamente sulla strada della transizione ecologica – sostengono i curatori di Fosbury Architecture, Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Campri, Claudia Mainardi – dovremo guardare al cibo come a un complesso ecosistema fatto di processi energivori, estremamente inquinanti e segnati da profonde diseguaglianze nell’accesso delle risorse».

Seneghe

“Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri”, collocato all’interno del Padiglione Italia dal 20 maggio al 26 novembre 2023, sarà raccontato passo dopo passo nel sito web www.spaziale2023.it e nell’account Instragram@spaziale.presenta. Seneghe aggiunge così un’altra medaglia al ricco palmares nato con su Cabudanne de sos poetas, «anche e soprattutto – come sottolinea il presidente dell’associazione Sa perda sonadora che organizza l’appuntamento, Luca Manunza – per i riflessi nel territorio che consente di recuperare attività e energie. La collaborazione con la Biennale di Venezia è una tappa prestigiosa che si unisce ad altre. Tra tutte ricordo il Bando dei Borghi che colloca il progetto di Seneghe al primo posto in Sardegna e al quarto in Italia. Con il Comune, capofila, c’erano Perda Sonadora e tante altre associazioni».