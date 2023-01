Un’arbitra cagliaritana tra i giganti 

«Bisogna conciliare arbitraggio e lavoro, i miei capi mi vengono incontro e faccio in media due trasferte di A1 al mese. Non vedo il colore della maglia, soltanto A contro B, poi che sia la Reyer, Schio, Sassari o Campobasso non mi cambia. E quando non sono designata in A1, arbitro nei campionati regionali senior e giovanili: sono formatrice dei mini arbitri, quindi scendo in campo anche con loro. In Sardegna ci conosciamo tutti e a volte ritrovo persino vecchie compagne, come Michela Laccorte dell’Astro».

«Alla Scuola Basket, ora Astro, ho giocato tutti i campionati giovanili, a eccezione dell’ultimo anno a Su Planu. Nel periodo pasquale la società organizzava dei tornei nazionali e io davo una mano al tavolo, con referto o cronometro. Una volta, gli arbitri presenti avevano pubblicizzato il corso, così, un po’ per gioco e un po’ perché l’ambiente sperimentato ai tornei mi piaceva moltissimo, mi sono incuriosita e ho deciso di farlo. Per 4-5 anni ho giocato e diretto, poi sono diventata arbitro senior e ho abbracciato esclusivamente questa carriera. Sono contenta della strada che ho scelto, sono arbitro nazionale dal 2015 e da due in deroga in A1 femminile».

A renderla unica non è solo il nome Emmylou - scelto da suo padre, fan dell’omonima cantante country americana dalla voce d’angelo - ma anche un mix di competenza, passione e polso che, in un mondo di giganti e stangoni, quello della pallacanestro, le hanno permesso di diventare l’unica arbitra sarda in A1 femminile. L’amore per la palla a spicchi di Emmylou Mura, cagliaritana di 32 anni, è sbocciato e cresciuto, forse non a caso, in una “culla” della disciplina come la Scuola Basket del maestro Ermanno Iaci. E lì è nato anche il primo interesse per l’arbitraggio.

Come è scoccata la scintilla?

Come è la vita da arbitro di A1 femminile?

«Bisogna conciliare arbitraggio e lavoro, i miei capi mi vengono incontro e faccio in media due trasferte di A1 al mese. Non vedo il colore della maglia, soltanto A contro B, poi che sia la Reyer, Schio, Sassari o Campobasso non mi cambia. E quando non sono designata in A1, arbitro nei campionati regionali senior e giovanili: sono formatrice dei mini arbitri, quindi scendo in campo anche con loro. In Sardegna ci conosciamo tutti e a volte ritrovo persino vecchie compagne, come Michela Laccorte dell’Astro».

In campo ha mai ricevuto un trattamento diverso rispetto agli uomini?

«In qualsiasi serie, maschile o femminile, ho notato che non importa ci sia un uomo o una donna, ma solo un arbitro che sappia arbitrare, vanno oltre. Per timidezza o per il fatto di non essere alta due metri, all’inizio a livello caratteriale può essere stato un po’ complicato, ma c’è sempre stato massimo rispetto per i ruoli e ha fatto sì che venissi accettata. Chi semina rispetto, lo riceve. Magari per mia madre, in tribuna, talvolta non è stato semplice sentir dire determinate cose sulla figlia, mentre mio padre sa bene che è la foga del momento».

I rapporti coi colleghi?

«Nel regionale, con la maggior parte, ottimi in campo e fuori. A livello nazionale, vivendo su un’isola è un po’ più difficile creare amicizie ma ci sono rapporti più stretti di altri e ho incontrato persone meravigliose. Forse con le ragazze, essendo solo una ventina, capita di lavorarci più spesso e c’è maggiore complicità».

Arbitra e formatrice, promuove il basket anche nel quotidiano?

«Come la mia istruttrice Valentina Nioi, che aveva tracciato la strada, da formatrice spero di trasmettere alle nuove leve una passione che può portare grandi soddisfazioni, dal fischiare in una finale alla convocazione per un torneo. Inoltre, sono educatrice in una casa famiglia e ai ragazzi insegno l’amore per il basket: per ora giocano, poi magari faranno il corso arbitri».

Dove vuole arrivare e cosa consiglia a chi vorrebbe fare lo stesso?

«Vivo questa passione anno dopo anno. Il momento più bello è stata gara3 della finale di A2 femminile 2021, Faenza-San Giovanni Valdarno, dopo mi è arrivata la chiamata in A1. Essere arbitro internazionale o vedere la casacca della nazionale sono bellissimi pensieri, ma non mi metto scadenze o pressione. Ci vogliono impegno, costanza e volontà, è un percorso che fa crescere e consente di scoprire lati del proprio carattere che non si pensava di avere. E in un momento no, basta guardare indietro e vedere tutto ciò che si è fatto».

