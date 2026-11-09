Un’app per la preghiera on line 

Il Verbo si è fatto digitale e dalla parrocchia percorre l’etere fino alle case dei fedeli. Verbum Digital è l’abito 3.0 di radio parrocchia. Messe, rosari e ricorrenze, dal pulpito della chiesa di San Giovanni Battista “live” fino ad ogni telefono, attraverso una semplice app. L’idea di Don Luca Fadda è sospesa tra la discreta presenza della radio in casa e lo sguardo alla pastorale del futuro.

La comunità

Scaricata l’applicazione la voce di Don Luca e le parole delle sacre scritture entrano in casa. Portano conforto a persone che per motivi diversi non possono accedere in quel momento alla comunità orante.

«Un modo per sentirsi più uniti – spiega Don Luca – ci sono metodi più evoluti per vedere messe o altre preghiere ma ascoltare la voce della propria parrocchia penso sia diverso». Il sacerdote da qualche mese parroco ad Arzana, è persona attenta al mondo che cambia. «In questo modo tutti i nostri fedeli, anche lontani, possono sentirsi parte della vita religiosa».

Giulia, ex infermiera, utilizza l’applicazione: «La domenica non manco mai quando qualcuno è disponibile ma altrimenti come oggi (ieri ndr) , posso ascoltarla».

Radio preghiere

Il sindaco Angelo Stochino plaude all’iniziativa: «Una bellissima idea. Fa sentire viva la presenza della Chiesa alle persone che non riescono materialmente ad essere presenti in chiesa. Avere la possibilità di ascoltare la messa celebrata nel proprio paese è molto importante ad esempio per una persona che sta male. I nostri anziani guardano l’Angelus di Papa Leone in televisione e adesso possono seguire la funzione di Don Luca».

Perché i devoti costretti in casa, malati o anziani, non perdano una stilla, un verbo, una nota di quel che succede nella casa del Signore, basta un microfono, messaggero digitale di quanto accade in parrocchia. C'è chi prega in chiesa e chi davanti al camino, con il telefono in mano. Le via del Signore sono infinite, anche sul web.

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