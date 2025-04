Un’app per i turisti la nuova frontiera dei commercianti 

Dalla lamentela alle manovre di avvicinamento. I commercianti dei rioni storici non si lamentano più della scarsa propensione all’acquisto dei croceristi, anzi: «Sono benvenuti perché sviluppano introiti non solo per le attività della Marina, ma anche di via Garibaldi e via Manno». Infatti meritano un’app per smartphone apposita e Gian Luca Mureddu, presidente del Consorzio dei commercianti Centro storico, annuncia che è in arrivo: «Si chiama Mycagliariapp ed esiste già da qualche anno, ma la espandiamo per creare un circuito per turisti e croceristi. Offriremo informazioni sulla cucina tipica cagliaritana, sulle iniziative commerciali come ad esempio Shopping sotto le stelle e le botteghe artigianali nel centro storico».

Un salto non soltanto di qualità, per l’app, ma anche per chi deve promuoverla e diffonderla: «Attualmente siamo presenti con 78 aziende», premette Mureddu, «ma diventeremo 150. L’annuncio ufficiale sarà fatto a giugno, quando Mycagliariapp sarà completata con le nuove informazioni».

Il centro commerciale Centro storico ha anche deciso di aprire un Infopoint turistico privato grazie a cinquantamila euro stanziati dalla Regione.

