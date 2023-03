Un’app con dieci audioguide per conoscere tutto il territorio  

Scoprire il territorio con le audioguide. Ci ha pensato il Comune che metterà a disposizione dei visitatori dieci differenti percorsi tramite un’app gratuita scaricabile sul telefonino: «Anche questo - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - è un modo per far conoscere le nostre borgate e il nostro modo di vivere». L’applicazione dovrebbe essere pronta a maggio: «Oltre alle bellezze storiche e naturali, l’audioguida indicherà, ad esempio, dove gustare un buon vino o dove mangiare». L’iniziativa «rientra all’interno di un progetto di marketing territoriale di ampio respiro focalizzato sulla bellezza del territorio nella sua interezza, sulle eccellenze culturali e sui pregi enogastronomici». Le audioguide, realizzate da una società di Potenza, saranno bilingue (italiano e inglese) e avranno una durata compresa fra uno e sei minuti. Circa 2900 euro la spesa. Il progetto è stato approvato dalla Giunta con l’obiettivo «di incentivare - si legge nella delibera - la promozione dell’immagine di Castiadas nel mondo al fine di incrementare l’afflusso della presenza turistica sul territorio e attrarre nuovi mercati». Sempre sul fronte della promozione turistica il Comune ha rinnovata la convenzione con lo scalo di Elmas per l’esposizione in aeroporto di gigantografie delle spiagge di Castiadas. (g. a.)

