Un’antenna nel cuore di Calamosca 

E pensare che al Comune avevano negato l’ampliamento della strada per problemi paesaggistici. Ora quelle regole si devono essere affievolite visto nel cuore di Calamosca sta sorgendo un’antenna per la telefonia. Il Gruppo di intervento giuridico storce il naso anche se, almeno a giudicare dalle informazioni, quell’opera è regolarmente autorizzata dal servizio Suape del Comune.

Un antenna sul mare

Ruspe e operai sono in azione da giorni all’ingresso della strada che porta all’ex stabulario di Calamosca, un angolo di paradiso incastonato tra acque cristalline, vecchie caserme e sentieri che conducono alla Sella del Diavolo. Gli scavi sui quale poggerà la struttura sono già a buon punto. L’importo dei lavori, che vengono realizzati dalla società oristanese Sardinia Towers è di 80.000 euro. Fabio Pilloni è l’ingegnere che ha curato la progettazione. «Stiamo realizzando una stazione radiobase della Tim. Dopo due anni di sofferenze finalmente abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie». Una struttura del genere sarà impattante per l’ambiente. «Il palo sarà bianco, come richiesto dalla Sovrintendenza, e alto 12 metri». Uguale alla struttura che abbiamo realizzato nel parcheggio sterrato di Marina Piccola, già funzionante da tempo». Che tipo di antenna sarà? «Sono siti multigestore per far sì che l’impatto ambientale sia molto basso ». Quando sarà funzionante? «Contiamo di concludere i lavori entro un mese».

La battaglia

L’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico vuole vederci chiaro e capire se siano state rispettate tutte le norme che tutelano un luogo tanto incantevole quanto delicato. Martedì abbiamo inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali, adozione degli opportuni provvedimenti in relazione all’avvio del lavori per la realizzazione di un ripetitore per telefonia mobile sul litorale di Calamosca», afferma Stefano Deliperi del Grig. «Sul posto è presente un cartello “inizio lavori” che indica il rilascio della determinazione Suape Cagliari 7731 del 29 novembre 2023, ma alcun altro elemento identificativo di eventuali ulteriori autorizzazioni».

Deliperi ha presentato istanza «per capire se tutte le autorizzazioni sono in regola, in una zona super vincolata. Sono stati coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione, il Comune, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, abbiamo informato anche la Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari. Calamosca – ricorda Deliperi – è tutelata con vincolo paesaggistico e con vincolo di conservazione integrale. Il sito sembra rientrare nel demanio militare – ramo Esercito. L’ubicazione – conclude il rappresentante di Grig – è decisamente incombente sul litorale e appare proprio necessaria una verifica della sussistenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e ambientali». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA