«Un’anomalia elettrica la causa dello stop dei vagoni della metro» 

Se non è zuppa, è un contatto elettrico bagnato. Questo ha fermato, in seguito a quaranta minuti di intenso temporale notturno, la metropolitana di superficie per una decina di ore, nella giornata di domenica. La precisazione arriva dall’Arst, l’azienda capofila di Metrocagliari, che appunto domenica mattina ha deciso di non far girare i tram sui binari appena riaperti dopo tre anni di lavori per il raddoppio della linea.

«L’azienda ha comunicato che si sarebbe verificato un possibile danno a un collegamento elettrico lungo linea. Tale anomalia, limitata ad alcuni tratti, è stata successivamente sanata dopo un attento controllo di ogni dettaglio del sistema di alimentazione, consentendo la normale ripresa del servizio in piena sicurezza». Dunque, non una cabina elettrica di Metrocagliari allagata, bensì acqua in un collegamento elettrico, per gli amanti della precisione. E l’acqua, si sa, è un conduttore, quindi l’Arst per sacrosanti motivi di sicurezza ha tenuto i treni negli hangar fino alle 16 di domenica, quando la situazione nel tracciato elettrificato di Metrocagliari è tornata alla normalità. A criticare lo stop dopo un temporale era stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pierluigi Mannino.

