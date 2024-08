«Un’annata avvincente» 

Nella stanza al primo piano dell’edificio in via Bacaredda a Cagliari la cartina della Sardegna è costellata di segnaposto multicolore: blu, rosso, giallo, verde, nero. A ciascuno corrisponde un girone e un territorio, il bianco invece a una squadra ripescata. Esito di un complesso lavoro di incastri «durato giorni», spiega Gianni Cadoni muovendo le mani sopra l’Isola. Il presidente del Comitato regionale della Figc, nonché vice presidente della Lega nazionale dilettanti (ruolo che gli sarà confermato a breve: è stato designato all’unanimità dalle singole Federazioni), illustra cosa c’è dietro il calcio dilettantistico, base di una piramide il cui vertice è la Serie A ma senza il quale tutto il resto non esisterebbe. Dall’Eccellenza alla Promozione, dalla Prima alla Terza categoria ci sono centinaia di squadre, migliaia di giocatori, una passione infinita.

«Per capire di che si parla», aggiunge il massimo dirigente, «do qualche numero: 50mila tesserati tra dilettanti e formazioni giovanili, 2.700 squadre». Pochi giorni fa il quadro dei campionati è stato definito con la composizione dei gironi, mancano solo i calendari. Si comincia il 15 settembre.

Presidente Cadoni, che stagione si aspetta?

«Una stagione che prosegua il trend positivo del calcio sardo, in continuo miglioramento. La Terza categoria, che conta circa 120 società, ha avuto altre 25 affiliazioni: speriamo di raddoppiarle».

La Federazione ha deciso di ripescare non poche squadre nei vari tornei. Perché?

«L’obiettivo da tempo era tornare a un numero pari di squadre in ogni campionato. La Promozione aveva un organico di 33 club, così il Consiglio ha ritenuto di far salire il Tonara e poi Buddusò e Atletico Bono per portare a 18 il numero di formazioni in entrambi i gironi. Ma quest’epoca sta terminando: l’Eccellenza è a 16 squadre e gli altri tornei hanno tutti il numero giusto di club in ciascun girone. È un gioco a incastri tra promozioni e retrocessioni, abbiamo dovuto lavorare anni per riequilibrare un sistema messo a dura prova dal Covid nel 2020, quando i tornei sono stati rivoluzionati».

La decisione è arrivata a ridosso della stagione: i club ripescati, magari già con la testa a un torneo diverso, offrono garanzie di tenuta economica e sportiva?

«È tutto sotto controllo. Le scelte sono state prese sulla base di affinità geografica, posizione in classifica, storia sportiva, anzianità di affiliazione e così via».

L’Eccellenza sembra molto competitiva e ha tanti club blasonati. Vede favorite?

«Siamo fieri e orgogliosi del campionato. Un anno fa è stato posizionato al terzo/quarto posto in Italia per valori tecnici e disciplinari. Ci sono squadre storiche che hanno fatto la storia del nostro calcio come Tempio, Carbonia, Iglesias, Alghero e tante altre tornate dove compete loro. Difficile fare pronostici, ci sono 7 o 8 formazioni in grado di vincere. C’è il Budoni, c’è l’Ossese. L’annata sarà avvincente. I dirigenti sono collaudati, le società possono ben figurare anche a livello nazionale. Non c’è più il gap di un tempo con le avversarie continentali».

Nell’ultima stagione avete sempre previsto anticipi al sabato per la carenza di arbitri: qual è la situazione?

«Molto migliorata. Il presidente regionale Roberto Branciforte e i presidenti di sezione sono stati determinanti per ritrovare le giuste forze numeriche. Gli innesti, circa 200, sono molto preparati».

Quindi si gioca domenica?

«Gli anticipi sono confermati, li chiedono le stesse società e i calciatori. A molti non dispiace avere la domenica libera per stare con le famiglie o andare a vedere altre partite. Magari del Cagliari».

