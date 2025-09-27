Dorgali si è fermata ieri per l’addio a Maddalena Carta. Una folla immensa, commossa e silenziosa, ha affollato ogni angolo del sagrato e della chiesa di santa Caterina di Alessandria, insufficiente per contenere il dolore di un intero paese. Quando il feretro è comparso, un applauso lungo e struggente ha rotto il silenzio, trasformandosi in un abbraccio collettivo rivolto a lei e alla famiglia: il padre Angelino, la madre Lina, il fratello Gianmaria. Il lutto cittadino proclamato dalla sindaca Angela Testone ha reso ancora più palpabile la vicinanza di Dorgali alla tragedia. Non solo compaesani: amici, conoscenti e colleghi medici giunti da ogni angolo dell’Isola hanno testimoniato quanto la dottoressa di 38 anni fosse amata.

L’omelia

Il vice parroco don Pietro Moro ha parlato di una donna buona e solare, che aveva trasformato la medicina in una missione: «Maddalena non era solo una professionista, era un’anima capace di donarsi agli altri». Poi le parole del Vangelo (“Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”) dette da Gesù e accomunabili alla tragedia di Maddalena Carta che spinta da un senso del dovere più forte della paura ha sacrificato la propria esistenza pur di dare assistenza ai tanti pazienti rimasti senza medico per la concomitante malattia di due colleghi. «Era sempre pronta a rispondere, anche di notte», ha ricordato un’ex assistita. Generosa, sorridente, instancabile. Una presenza discreta ma fondamentale, capace di alleviare le sofferenze degli altri.

Appello alla politica

«In un tempo in cui il diritto alla salute non è più garantito, i pochi medici rimasti fanno ciò che possono, ma da soli non reggono un sistema che sta crollando. La politica deve scegliere se accompagnare la morte o sostenere la vita», ha detto don Moro nel silenzio commosso di una comunità che sa di aver perso non solo una figlia, ma anche un simbolo. Maddalena Carta resterà il volto luminoso di chi ha scelto di servire il prossimo fino all’estremo sacrificio. «Il presidente Mattarella e tutto il Paese ne riconoscano il valore», auspica Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici.

