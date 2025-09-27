VaiOnline
Dorgali.
28 settembre 2025 alle 00:54

«Un’anima capace di donarsi» 

Il ricordo commosso di don Moro nella messa d’addio alla dottoressa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dorgali si è fermata ieri per l’addio a Maddalena Carta. Una folla immensa, commossa e silenziosa, ha affollato ogni angolo del sagrato e della chiesa di santa Caterina di Alessandria, insufficiente per contenere il dolore di un intero paese. Quando il feretro è comparso, un applauso lungo e struggente ha rotto il silenzio, trasformandosi in un abbraccio collettivo rivolto a lei e alla famiglia: il padre Angelino, la madre Lina, il fratello Gianmaria. Il lutto cittadino proclamato dalla sindaca Angela Testone ha reso ancora più palpabile la vicinanza di Dorgali alla tragedia. Non solo compaesani: amici, conoscenti e colleghi medici giunti da ogni angolo dell’Isola hanno testimoniato quanto la dottoressa di 38 anni fosse amata.

L’omelia

Il vice parroco don Pietro Moro ha parlato di una donna buona e solare, che aveva trasformato la medicina in una missione: «Maddalena non era solo una professionista, era un’anima capace di donarsi agli altri». Poi le parole del Vangelo (“Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”) dette da Gesù e accomunabili alla tragedia di Maddalena Carta che spinta da un senso del dovere più forte della paura ha sacrificato la propria esistenza pur di dare assistenza ai tanti pazienti rimasti senza medico per la concomitante malattia di due colleghi. «Era sempre pronta a rispondere, anche di notte», ha ricordato un’ex assistita. Generosa, sorridente, instancabile. Una presenza discreta ma fondamentale, capace di alleviare le sofferenze degli altri.

Appello alla politica

«In un tempo in cui il diritto alla salute non è più garantito, i pochi medici rimasti fanno ciò che possono, ma da soli non reggono un sistema che sta crollando. La politica deve scegliere se accompagnare la morte o sostenere la vita», ha detto don Moro nel silenzio commosso di una comunità che sa di aver perso non solo una figlia, ma anche un simbolo. Maddalena Carta resterà il volto luminoso di chi ha scelto di servire il prossimo fino all’estremo sacrificio. «Il presidente Mattarella e tutto il Paese ne riconoscano il valore», auspica Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 