Un’amicizia nata da un portafogli perduto 

Una buona azione, la restituzione di un portafogli dimenticato sulla cappotta della macchina e smarrito, e la nascita di una nuova amicizia: quella fra Stefano Mureddu, 33 anni, di Cagliari, originario di Guasila, e Piero Sitzia, settantenne di Senorbì.

Mureddu ha da poco rilevato il Centro equestre “Paolo Pulisci” dove ieri si trovava intento in dei lavori con un amico. Nel suo portafogli, griffato da un famoso stilista, oltre documenti, ai contanti e alle carte, tiene una particolare scheda di metallo che contiene delle brugole: presa la scheda, ha appoggiato il portafogli sulla capotta dell’auto dell’amico che, dopo qualche minuto, è montato in macchina e lo ha salutato. Mureddu, poco dopo, si è reso conto di quanto accaduto e ha cominciato a cercare il portafogli nei pressi del maneggio. «Sulla mia auto ho ripercorso il tragitto fatto dal mio amico», racconta: «Quindi dalla rotonda fuori Senorbì arrivo fino ad Agripiù, dove era diretto. Nessuna traccia del portafogli. Pensavo fosse già perso».

Ma sul più bello ecco che arriva una telefonata dei carabinieri: il portafogli, con dentro documenti e 180 euro, era stato ritrovato e consegnato in caserma da Piero Sitzia, di Senorbì.

Il settantenne lo aveva trovato nei pressi di via dei Mille: «Inizialmente – confessa – pensavo fosse uno scherzo, che fosse legato a un filo e che qualche ragazzino volesse divertirsi alle mie spalle. Poi ho notato che era un vero portafogli: dentro c’erano banconote ed effetti personali. Sono subito andato dai carabinieri».

Una buona azione e la nascita di una nuova amicizia. Stefano e Piero sono ora legati da questa storia e, pieni di riconoscenza l’uno per l’altro, promettono di rivedersi presto. «Voglio ringraziare Piero e i senorbiesi che mi hanno accolto e, quando si tratta di solidarietà e affetto, non si smentiscono», dichiara Mureddu: «Piero ha dimostrato di essere un grande esempio di onestà e gentilezza. Sarà sempre amico mio e del nostro centro equestre».

Il settantenne si schermisce: «Stefano mi ha ringraziato perché non credeva di ritrovare il portafogli intatto ma per me è normale: sono abituato a essere corretto, non ho fatto niente di speciale se non una buona azione. Se tutti ci aiutassimo e ci venissimo incontro – conclude Sitzia – il mondo sarebbe un posto migliore».

