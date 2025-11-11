VaiOnline
Palau.
11 novembre 2025 alle 01:35

Un’amica di Ragnedda  è sotto osservazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è un’altra amica di Emanuele Ragnedda sotto osservazione (ma non indagata, per ora) nell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna. I carabinieri hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di sequestro probatorio dello smartphone della donna. Stando a indiscrezioni, militari del Reparto territoriale di Olbia e di Palau, si sono presentati nell’abitazione della persona vicinissima a Ragnedda e la destinataria del provvedimento ha spontaneamente consegnato il telefono, esattamente quello che i carabinieri cercavano. Dagli uffici giudiziari di Tempio non trapela nulla ma la pm Noemi Mancini avrebbe disposto l’attività affidata ai carabinieri con l’obiettivo di verificare circostanze ben precise. Stando alle ipotesi al vaglio della Procura di Tempio, Emanuele Ragnedda, prima di incontrare Cinzia Pinna (nella tarda serata dell’11 settembre) ha trascorso diverse ore con un’altra donna, la destinataria del provvedimento di sequestro.

Un accordo?

Ma c’è dell’altro, infatti la pm starebbe verificando anche un altro fatto, ossia un accordo tra Ragnedda e l’amica (raggiunto con messaggi o telefonate) perché lei lo raggiungesse la mattina del 12 settembre, quindi dopo il delitto, a Conca Entosa. I fatti sono tutti da provare e se dovessero arrivare le conferme si aprirebbe un nuovo caldissimo fronte investigativo. La Procura si sta muovendo sulla base dei risultati delle indagini difensive condotte dall’avvocato Francesco Umberto Furnari, legale di Rosa Maria Elvo (indagata per favoreggiamento). Il legale sta fornendo elementi che stanno rimettendo in discussione alcuni punti fermi dell’inchiesta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 