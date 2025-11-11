Un’amica di Ragnedda  è sotto osservazione 

C’è un’altra amica di Emanuele Ragnedda sotto osservazione (ma non indagata, per ora) nell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna. I carabinieri hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di sequestro probatorio dello smartphone della donna. Stando a indiscrezioni, militari del Reparto territoriale di Olbia e di Palau, si sono presentati nell’abitazione della persona vicinissima a Ragnedda e la destinataria del provvedimento ha spontaneamente consegnato il telefono, esattamente quello che i carabinieri cercavano. Dagli uffici giudiziari di Tempio non trapela nulla ma la pm Noemi Mancini avrebbe disposto l’attività affidata ai carabinieri con l’obiettivo di verificare circostanze ben precise. Stando alle ipotesi al vaglio della Procura di Tempio, Emanuele Ragnedda, prima di incontrare Cinzia Pinna (nella tarda serata dell’11 settembre) ha trascorso diverse ore con un’altra donna, la destinataria del provvedimento di sequestro.

Un accordo?

Ma c’è dell’altro, infatti la pm starebbe verificando anche un altro fatto, ossia un accordo tra Ragnedda e l’amica (raggiunto con messaggi o telefonate) perché lei lo raggiungesse la mattina del 12 settembre, quindi dopo il delitto, a Conca Entosa. I fatti sono tutti da provare e se dovessero arrivare le conferme si aprirebbe un nuovo caldissimo fronte investigativo. La Procura si sta muovendo sulla base dei risultati delle indagini difensive condotte dall’avvocato Francesco Umberto Furnari, legale di Rosa Maria Elvo (indagata per favoreggiamento). Il legale sta fornendo elementi che stanno rimettendo in discussione alcuni punti fermi dell’inchiesta.

