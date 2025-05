Un’ambulanza  per i residenti delle borgate 

Un’ambulanza nuova di zecca per l’assistenza sanitaria dei cittadini di Castiadas. Il mezzo, acquistato dall’associazione di volontariato Cevoc grazie al Comune (40mila euro, metà della somma necessaria), alla generosità dei cittadini (raccolta fondi) e al contributo delle attività commerciali, è stato inaugurato ieri mattina nella piazza del municipio, a Olia Speciosa.

«Lo utilizzeremo – ha spiegato il presidente della Cevoc Paolo Zedda – per il trasporto dei pazienti, ad esempio quello post dimissioni. E poi per le visite sino ai centri medici ma non, per ora, come servizio del 118. Siamo semplici volontari e non abbiamo medici o infermieri a disposizione».

Per il sindaco Eugenio Murgioni «questa è una splendida giornata per Castiadas, celebriamo i 25 anni della Cevoc e inauguriamo l’ambulanza». Non manca un invito ai cittadini – soprattutto i più giovani - «affinché dedichino un po’ del loro tempo al mondo del volontariato, ne abbiamo bisogno». Il mezzo è stato benedetto da Don Luigi Zuncheddu. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA