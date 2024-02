Un’ambulanza intitolata al volontario Felice Giordano 

Un ricordo “felice” alla memoria di un grande esempio di altruismo e volontariato. A Calasetta, i volontari del soccorso che svolgono servizio di 118 hanno voluto dedicare l’ultima ambulanza giunta a Calasetta a Felice Giordano, morto nel 2021 a 72 anni a causa di un infarto.

Aveva dedicato vent’anni della sua vita al volontariato del soccorso nella cittadina turistica sulcitana ed è proprio per questo che l’associazione ha voluto dedicare alla sua memoria l’ambulanza.

«È una prassi - dice il presidente Filippo Sgrò - dedicare le ambulanze agli amici che purtroppo non ci sono più e che in vita hanno dedicato il loro tempo al lavoro di volontariato del soccorso. Ormai è una tradizione di tutte le associazioni dedicare con targhe ricordo le ambulanze ai soci scomparsi e meritevoli di essere ricordati. Anche noi in questo modo abbiamo voluto ricordare una figura molto importante per il nostro gruppo, una persona che ha dedicato tanti anni della sua vita per aiutare il prossimo. Felice Giordano è stato un grande volontario».

La nuova ambulanza è già in servizio e ha ricevuto anche la benedizione del parroco. Allestita in tutti i dettagli, si tratta di una unità mobile di rianimazione. Il presidente Filippo Sgrò fa sapere che ne hanno un’altra in arrivo. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA