Un’ambulanza grazie ai fondi del Municipio 

A Decimomannu è stata inaugurata la nuova ambulanza infermieristica dell’associazione “Sos Decimomannu” di via Petrarca. L’amministrazione ha contribuito all’acquisto con uno stanziamento di 20mila euro: «Si tratta di un’associazione meritevole di attenzione - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - che lavora nell’interesse della collettività, nella gestione delle emergenze sanitarie nel territorio comunale e in occasione di iniziative di vario genere sempre profuse con impegno e professionalità».

Ha espresso soddisfazione anche la presidente dell’Odv Sandra Cabriolu: «Lo scopo dell’acquisto è quello di crescere professionale e numericamente. Abbiamo anche fatto eseguire lavori nella sede per poter ospitare gli infermieri in turno. L’obiettivo è veramente grande e dobbiamo continuare a sforzarci per raggiungerlo, preparando anche corsi specifici per chi decide di intraprendere questa sfida/missione». (sa. sa.)

