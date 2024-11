Un’amazzone guiderà la Sartiglietta 

Sarà una Sartiglietta tutta al femminile quella che andrà in scena in via Duomo il prossimo 3 marzo. Il presidente della Pro Loco Gianni Ledda, insieme al consiglio di amministrazione, ha nominato su Componidoreddu: guiderà la giostra Giulia Atzei, 15 anni. L’amazzone è stata proposta dalla Giara oristanese, che partecipa alla manifestazione con 23 minicavalieri. Giulia Atzei monta a cavallo da quando aveva 9 anni e ha ricoperto il ruolo di capocorsa nella Sartigliedda estiva del 2023, nella borgata marina di Torregrande. Da sempre appassionata di cavalli, monterà un giarab sauro di 18 anni di nome Montepulciano, già utilizzato in questo tipo di manifestazione. L’amazzone, nonostante la giovane età, ha già portato a casa 5 stelle di cui due con su stoccu. Giulia Atzei sarà accompagnata dalle oristanesi Laura Firinu, 12 anni e Camilla Daga, 13. «La pariglia de su Componidoreddu sarà presentata al consiglio di amministrazione il prossimo 7 dicembre, alle 19 - annuncia il presidente della Pro Loco Gianni Ledda - nella sede di via Ciutadella de Menorca». E come sempre saranno presenti i mini tamburini e mini trombettieri della Pro Loco, la colonna sonora della manifestazione. ( s.p. )

