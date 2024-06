un’altra vittoria per maddalena spanu: è prima nell’europeo di wingfoil racing 

Ancora un altro successo per la cagliaritana Maddalena Spanu: la giovane velista del progetto Young Azzurra ha vinto il campionato europeo di wingfoil racing che si è svolto dal’ 11 al 15 giugno a Silvaplana in Svizzera. Spanu ha battuto altre tredici concorrenti dopo quattro giorni di regate impegnative a causa del poco vento e delle basse temperature. «Sono veramente felice - ha commentato - di aver conquistato la vittoria nel campionato europeo: questo risultato rappresenta per me un traguardo importante. Ed è anche il riscatto del risultato dello scorso anno quando ho conquistato il terzo posto. Le condizioni meteo in cui abbiamo regatato sono state estremamente difficili: temperature inferiori ai 3 gradi, un vento leggerissimo e instabile che rendeva ogni manovra una sfida, pioggia incessante nella giornata finale. Nonostante il freddo, che avrebbe potuto condizionare la performance sportiva, ho tenuto duro dando il massimo in ogni prova. La soddisfazione di aver superato queste difficoltà e aver ottenuto la vittoria è enorme».

Classe J24

Ieri ultimo giorno di regate a Porto Cervo per la classe J24 impegnata nel campionato europeo. Meritata vittoria per l’equipaggio irlandese con al timone Cillian Dixon, seconda posizione per La Superba, equipaggio italiano della Marina militare con Ignazio Bonanno al timone e Gabrio Zandonà alla tattica e al terzo posto l’equipaggio ungherese di Balatz Tomai. Una settimana di regate impegnative per i partecipanti: il primo giorno sono state disputate quattro prove con ponente sui 20 nodi, sabato scirocco teso e onda formata e per chiudere le tre ultime prove con ponente sui 15 nodi. Lo Yacht Club Costa Smeralda si conferma sempre al top nell’organizzazione delle grandi regate: ben le 48 barche sulla linea di partenza in rappresentanza di 21 Stati per un totale di 250 partecipanti.

Grande prestazione anche degli equipaggi sardi: su tutti i ragazzi di Vigne Surrau del Circolo nautico Arzachena, con Aurelio Bini al timone, che chiudono quarti assoluti a soli 3 punti dal terzo classificato. Buono il tredicesimo posto di Aria della Lega Navale di Olbia con Marco Frulio al timone e quindicesimo posto per Boomerang timonata da Giuseppe Murgia dello Yacht club Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA