«Un’altra vittima nella strada maledetta» 

I raggi di un tiepido sole scaldano il sagrato della chiesa di San Biagio in un freddo pomeriggio di dicembre. Quasi a voler rendere meno amaro l’ultimo saluto a Ignazio Floris, il cuoco di Dolianova di 63 anni, scomparso martedì scorso in un tragico incidente stradale all’altezza del km 12 della Statale 387.

Il dolore

In tanti - amici colleghi e semplici conoscenti – si sono stretti ieri attorno ai familiari. L’omaggio a un uomo solare, ben voluto da tutti. Un professionista affermato e apprezzato in tutte le sue esperienze lavorative. Da anni era la colonna portante di un rinomato ristorante cagliaritano. Ma di Cicci, così lo chiamavano tutti a Dolianova, in tanti ricordano il contributo dato alla promozione dello sport nel suo paese con la lunga esperienza giovanile come coach del Jolly Basket, compagine che ha formato generazioni di atleti.

L’incidente

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Secondo i primi rilievi della polizia locale, Ignazio Floris forse per un improvviso malore o un guasto meccanico avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con un fuoristrada guidato da un 70enne di Escalaplano con a bordo l’anziano genitore di 101 anni, ricoverati entrambi in ospedale.

I precedenti

Èl’ennesima tragedia per il centro del Parteolla che, negli ultimi anni, ha perso due giovanissimi, Daniele Picciau, 32 anni, scomparso a novembre del 2023 e Giacomo Zucca, motociclista 32enne, morto lo scorso aprile dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto nei pressi dell’ex polveriera di Selargius. Stessa sorte per Fernando Pintus, 47 anni di Sant’Andrea Frius, andato a finire con la sua moto contro un furgone lo scorso giugno.

I sindaci

«La comunità piange ancora una vittima della strada – dice il sindaco Ivan Piras – la 387 è una strada molto pericolosa, la sua messa in sicurezza è di vitale importanza. Nei mesi scorsi abbiamo avviato le prime interlocuzioni di carattere tecnico e politico direttamente con la presidenza della Regione». Una questione che investe tutti i comuni attraversati dall’importante arteria che collega il capoluogo al Parteolla e al Gerrei. In questi ultimi anni sono state realizzate alcune infrastrutture, altre sono in progettazione.

«A Donori abbiamo affidato i lavori per mettere in sicurezza l’incrocio tra il paese e la zona industriale – dice il sindaco Maurizio Meloni – servirà a limitare la velocità dei veicoli e a ridurre i rischi per gli automobilisti».

Secondo il presidente dell’Unione dei Comuni Maurizio Cuccu serve altro: «Chiediamo a Regione e Anas di aprire un tavolo tecnico coinvolgendo i comuni per la definitiva messa in sicurezza della strada».