Un’altra vittima di Cleopatra? 

«Ma sin dall’inizio - ha sostenuto l’avvocato Giovanni Germia - il responsabile civile deve essere messo nelle condizioni di capire per quali danni è stato chiamato in giudizio e cosa c’entra con i fatti. In alcune costituzioni civili manca la causa, e le costituzioni si limitano a trascrive il capo di imputazione e chiedere danni patrimoniali e non».

Ieri, l’udienza è stata rinnovata con il nuovo giudice, sarà il presidente Elena Meloni a proseguire il dibattimento, in cui il responsabile civile dell’Icm Spa, una delle società chiamate in causa, ha presentato una questione di esclusione di alcune parti civili dal processo e del responsabile civile, chiamato in giudizio dai danneggiati che asseriscono di aver subito un danno diretto legato al fatto per cui si procede.

Dopo quasi quattro anni di rinvii, anche a causa del Covid, ieri mattina è ripreso il processo madre per l’alluvione Cleopatra dell’autunno del 2013 su cui aleggia, per alcuni capi di imputazione, lo spettro della prescrizione.

L’ultima udienza era datata al novembre del 2019, quando la pubblica accusa aveva terminato di sentire i propri consulenti tecnici. Ora, a dieci anni dai fatti, si deve proseguire con il contro esame dei tecnici dell’accusa da parte dei difensori, in un’inchiesta che ha portato davanti al giudice a rispondere a vario titolo delle morti del poliziotto Luca Tanzi e di Maria Lucia Fraghì, pensionata deceduta a Torpè, 58 tra dirigenti, tecnici e amministratori.

Tre le diverse posizioni che sono state chieste di escludere anche quella di Rosa Annina Chessa, che lamenta anche la perdita della madre Mariangela Salvatorica Pittalis, avvenuta il 12 giugno del 2014. «Ben sei mesi dopo i fatti e non risulta nel capo di imputazione», ha sottolineato Geremia.

Ma l’avvocato di parte civile, Caterina Zoroddu, ha sottolineato invece come «la famiglia della Chessa era stata salvata da un gommone, e l’anziana madre malata che viveva con lei nella stessa casa allagata, in seguito a quel dramma, fu ricoverata in ospedale a Olbia «dove rimase sino alla morte, senza mai riprendersi e poter tornare più a casa». Il giudice si è riservato.

