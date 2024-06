Un’altra tragedia in fondo al mare: morta la sub ligure 

La tragedia si è consumata sino in fondo. Anna Maria Dapino, la donna ligure di 53 anni, ricoverata venerdì scorso in rianimazione al Brotzu dopo una immersione nelle acque di Castiadas, è morta in ospedale, senza aver ripreso conoscenza.

La turista, appassionata di escursioni sub, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna con alcuni familiari. Venerdì ha partecipato ad una lezione di immersione nelle acque di Cala Pira, tra Castiadas e Villasimius: proprio nella circostanza ha avuto malore.

L’allarme è stato immediato. La donna è stata soccorsa, riportata in superficie e adagiata su un gommone. Nel frattempo in spiaggia è arrivata una ambulanza del 118 e anche dell’elisoccorso atterrato nella zona. Si è deciso di affrettare ancora i tempi di soccorso per trasportare la turista nel più breve tempo possibile nell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, i sanitari hanno disposto il ricovero in rianimazione. In questi giorni, la donna non avrebbe dato segni di miglioramento. Ieri mattina si è spenta ieri nella disperazione dei familiari e con grande cordoglio fra gli appassionati di immersioni che frequentano il mare del Sarrabus e di Castiadas. (r. s.)

