Un’altra tartaruga trovata morta, è la quarta  

Ancora una volta. Sono almeno quattro dall'inizio dell'estate le tartarughe marine trovate spiaggiate sulla costa ogliastrina. L'ultima in ordine di ritrovamento nei giorni scorsi giaceva senza vita nel lido di Orrì, precisamente negli scogli tra la spiaggia di Foxi Lioni e Muxì. In avanzato stato di decomposizione, forse trasportata morta dalla corrente. Un bellissimo esemplare di Caretta caretta, giovane e di grandi dimensioni, circa 80 centimetri. Il triste ritrovamento da parte di un bagnante, Andrea Loddo: «Stavo facendo una passeggiata quando ci siamo imbattuti in una tartaruga morta. - racconta - Siamo rimasti molto colpiti anche perché era molto grande, non l'avevo mai vista di queste dimensioni se non in televisione. È stato molto triste». Loddo ha segnalato subito il ritrovamento chiamando la capitaneria di porto di Arbatax, che a sua volta ha segnalato la presenza della carcassa al Comune e quindi agli organi competenti per la rimozione e i veterinari dell'Asl per le analisi del caso. Bisognerà capire il motivo della morte. Spesso queste specie protetta, simbolo dell'ecosistema marino, è vittima della plastica, di cui si ciba scambiandola per meduse o altri pesci. Spesso però vengono anche tranciate dalle eliche delle imbarcazioni. Per una causa o per l'altra è sempre colpa dell'uomo.

