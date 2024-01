Un’altra studentessa uccisa dalla Polizia 

Teheran. Anahita Amiripour, aveva vent’anni e tutta la vita davanti. Studiava Educazione fisica all’università Azad a Borujerd, una cittadina nel centro dell’Iran, quando una sera i suoi sogni sono stati spazzati via dal fuoco dei temutissimi agenti della sicurezza. Il dramma si consuma in poche ore poco dopo il tramonto. Anahita è in auto con un altro studente, M. Jalayi-far, quando un gruppo di agenti in borghese si avvicina alla loro vettura e intima loro di fermarsi. I due impauriti tentano la fuga. I proiettili li raggiungono. Per la ragazza non c’è nulla da fare. L’amico, gravemente ferito, è ricoverato e lotta per la vita.

L’immagine diffusa dall’Organizzazione curda Hengaw per i Diritti Umani - che ha reso noto quanto accaduto venerdì scorso -, la ritrae sorridente e con i capelli che le incorniciano il volto. «Non è chiaro il motivo per cui gli agenti abbiano cercato di fermare l’auto, anche se alcuni ipotizzano che il tutto potrebbe essere legato all’applicazione dell’hijab», il velo obbligatorio, precisa il sito dell’opposizione che ha sede nel Regno Unito. Ed ecco che il copione si ripete. I protagonisti sono sempre gli stessi: studenti, agenti e sangue. Torna alla memoria quel tragico giorno di settembre del 2022 quando una giovane curdo iraniana di 22 anni di nome Mahsa Amini finì sotto la scure del regime per non aver indossato in modo corretto il velo.

