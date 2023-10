«Un’altra piazzetta della vergogna»  

Dalla fontana al cartello di proteste. Nel 2008 l’allora assessore all’Urbanistica, Salvatore Ledda, proponeva per il bando “Biddas” «un progetto che ha come punto di riferimento l'acqua, con la realizzazione di una fontana nella piazzetta tra via Angioi e via San Saturnino, in piazza santa Gianna Beretta Molla».

Ieri i residenti, stanchi di vedere quella piazza in condizioni di degrado assoluto, hanno piazzato un cartello su quel che resta di una palma azzerata da “Oristano ambiente” ma mai eliminata del tutto: «Un’altra piazza della vergogna». Un aggettivo, “altra”, non messo a caso visto che in quelle condizioni di piazzette in città ce ne sono tante, troppe.

Questa, come le altre, ha bisogno non solo di una bella pulizia generale ma anche di una cura del verde (che non c’è), di una sistemazione dei vialetti (oggi luridi e puzzolenti) e dell’installazione di ceramica (la statuetta che raffigura una bambina ha la testa mozzata da anni). E avrebbe bisogno anche di panchine (eliminate e mai sostituite) e di un cestino getta carta (assente). Insomma necessità di lavori che dovrebbero rientrare nell’ordinario e invece a quanto pare diventano sempre straordinari in questa città. Tanto da spingere chi ci abita vicino a protestare platealmente. E giustamente. ( m. m. )

