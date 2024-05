Un’altra pericolosa voragine nell’asfalto 

Dopo la buca rattoppata in via Domusnovas, per il settore lavori pubblici, arriva una nuova grana: in via Cesare Serra, quasi adiacente all’angolo con via Nazionale, al centro della carreggiata si sta aprendo una nuova voragine. «Un avvallamento che è una trappola soprattutto per i mezzi a due ruote», spiega un residente che ha assistito alla caduta di un giovane in sella al suo scooter, fortunatamente senza gravi conseguenze, «quando si svolta a destra non si ha proprio il tempo vederla e tutti ci finiscono dentro senza avere il tempo di evitarla».

Purtroppo le strade interne con buche e avvallamenti o rattoppate non sono poche e, certamente, rappresentano per Quartucciu un biglietto da visita poco lusinghiero. «Farà verificare anche questa strada, come nostra abitudine interveniamo per la sicurezza dei nostri concittadini», è il commento secco dell’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda.

