VaiOnline
Assemini.
15 ottobre 2025 alle 00:20

Un’altra pasticceria assaltata dai ladri: spaccata nella notte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’altra pasticceria nel mirino dei ladri ad Assemini. Ieri, intorno alle 4 del mattino, è stata presa d’assalto la “Five Sisters” di via Sardegna, centralissima. «Usando come ariete un’auto presumibilmente rubata – racconta il gestore, il 49enne Emanuele Cani – hanno sfondato porta e vetrina. Per alcuni giorni, in attesa di sostituire gli infissi, sarò costretto a usare dei pannelli in legno per chiudere l’ingresso». Incuranti del chiasso che provoca una spaccata, i ladri non si sono fatti scoraggiare dal fatto che la zona è altamente popolata: hanno svuotato la cassa, dove visti i recenti furti c’erano solo pochi spiccioli, e si sono dileguati.

Le indagini vedono impegnati i carabinieri, che sperano di avere informazioni utili dall’esame delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nel locale (le cui telecamere resterebbero accese solo durante gli orari di chiusura) e nella zona.

Oggi il perito dell’assicurazione farà un sopralluogo nel locale commerciale per verificare se ci siano le condizioni per rimborsare il proprietario dei danni subiti. «Non ci stanno rubando solo soldi e oggetti – riprende Cani – ma la tranquillità di lavorare sereni». Quindi un messaggio di speranza: «Ci pieghiamo ma non ci spezziamo». Meno di una settimana fa, il colpo ai danni della pasticceria “Gaia” di via Marconi, la cui titolare Gaia Trudu si era detta «dispiaciuta e speranzosa dell’intensificazione dei controlli»

«La situazione – commenta il sindaco Mario Puddu – sta diventando sempre più insostenibile. È fondamentale presentare sempre formale denuncia alle forze dell’ordine: non è sufficiente segnalare a mezzo social».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 