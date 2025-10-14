Un’altra pasticceria assaltata dai ladri: spaccata nella notte 

Un’altra pasticceria nel mirino dei ladri ad Assemini. Ieri, intorno alle 4 del mattino, è stata presa d’assalto la “Five Sisters” di via Sardegna, centralissima. «Usando come ariete un’auto presumibilmente rubata – racconta il gestore, il 49enne Emanuele Cani – hanno sfondato porta e vetrina. Per alcuni giorni, in attesa di sostituire gli infissi, sarò costretto a usare dei pannelli in legno per chiudere l’ingresso». Incuranti del chiasso che provoca una spaccata, i ladri non si sono fatti scoraggiare dal fatto che la zona è altamente popolata: hanno svuotato la cassa, dove visti i recenti furti c’erano solo pochi spiccioli, e si sono dileguati.

Le indagini vedono impegnati i carabinieri, che sperano di avere informazioni utili dall’esame delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nel locale (le cui telecamere resterebbero accese solo durante gli orari di chiusura) e nella zona.

Oggi il perito dell’assicurazione farà un sopralluogo nel locale commerciale per verificare se ci siano le condizioni per rimborsare il proprietario dei danni subiti. «Non ci stanno rubando solo soldi e oggetti – riprende Cani – ma la tranquillità di lavorare sereni». Quindi un messaggio di speranza: «Ci pieghiamo ma non ci spezziamo». Meno di una settimana fa, il colpo ai danni della pasticceria “Gaia” di via Marconi, la cui titolare Gaia Trudu si era detta «dispiaciuta e speranzosa dell’intensificazione dei controlli»

«La situazione – commenta il sindaco Mario Puddu – sta diventando sempre più insostenibile. È fondamentale presentare sempre formale denuncia alle forze dell’ordine: non è sufficiente segnalare a mezzo social».

