Un’altra notte di fuoco: tre auto distrutte tra Sant’Elia e Pirri 

Ancora fiamme e auto bruciate in città durante la notte. Tre vetture sono andate distrutte in due diversi episodi a Sant’Elia e a Pirri. Il più grave è avvenuto in piazza Pigafetta: due le auto completamente danneggiate dal fuoco. Un’altra invece è stata avvolta dalle fiamme in via degli Astri a Pirri. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e non sono state trovate tracce evidenti che si sia trattato di un’azione dolosa. Per il rogo a Sant’Elia sono al lavoro, per chiarire quanto successo, i carabinieri della compagnia di Cagliari, mentre per quello di Pirri stanno svolgendo le indagini gli agenti della Squadra volante.

La bonifica

In piazza Pigafetta il rogo è scoppiato verso le 3 della notte tra domenica e lunedì. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco, arrivati sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Due le auto distrutte. Una, una Fiat 500, è di proprietà di un finanziere in pensione e della sua compagna, una professionista finita in passato al centro di un giro di truffe e più volte vittima di attentati incendiari. I vigili del fuoco non hanno trovato tracce di benzina o liquido infiammabile. Per questo si ipotizza un corto circuito partito dall’auto che ha subito i maggiori danni.

Pirri

Sempre durante la notte tra domenica e ieri, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme che hanno avvolto una vettura in via degli Astri. Anche in questo caso non ci sarebbero segni evidenti che possano far pensare a un attentato. Le indagini sono svolte dalla Polizia. (m. v.)

